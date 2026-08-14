Bellingham Tak Sabar Berlaga Bersama Madrid di Bawah Asuhan Mourinho
jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Real Madrid Jude Bellingham sangat antusias untuk bekerja sama dengan Jose Mourinho yang kini menjadi pelatih Los Blancos. Bellingham mengaku mimpinya menjadi kenyataan karena dia bisa dilatih langsung oleh pelatih kawakan tersebut.
Gelandang Tim Nasional Inggris itu mengaku telah mempunyai koneksi dengan Mourinho dan tidak sabar menyambut musim baru di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut.
"Saya merasa seperti sudah mempunyai ikatan kuat dengan dia (Mourinho), dan ini adalah sebuah mimpi untuk saya bisa bekerja sama dengan pelatih seperti Mourinho," ujar Bellingham dikutip dari laman resmi klub, Jumat (14/8).
Bellingham baru saja kembali ke pemusatan latihan Real Madrid di Valdebebas, setelah menjalani libur musim panas setelah Piala Dunia 2026.
Mantan gelandang Borussia Dortmund itu mengaku kini sudah dalam kondisi yang siap seratus persen untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada Los Blancos.
"Saat ini saya merasa sedikit lebih dewasa dan memperoleh banyak pengalaman. Saya memperoleh perasaan yang baik dengan musim ini setelah penandatanganan pemain dan pelatih baru," ungkap Bellingham mengenai kondisi Real Madrid saat ini.
Pemain asal Birmingham ini diproyeksikan akan menjalani pertandingan pramusim kala Real Madrid menjamu Schalke 04 pada pertandingan pramusim 16 Agustus mendatang. (antara/jpnn)
Jude Bellingham sudah tidak sabar untuk berlaga bersama Real Madrid yang kini dilatih Jose Mourinho.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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