Belum Ada Kepastian Alih Status, Nasib 1.987 PPPK Paruh Waktu Palembang Masih Menggantung

jpnn.com, PALEMBANG - Nasib 1.987 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk beralih menjadi PPPK Penuh Waktu masih belum menemui kejelasan.

Meski pemerintah pusat telah menginformasikan rencana peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027, Pemkot Palembang hingga kini belum menerima aturan resmi maupun petunjuk teknis pelaksanaannya.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Palembang belum bisa memastikan bagaimana mekanisme pengalihan status ribuan pegawai tersebut, termasuk persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pihaknya telah mengetahui informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat tersebut. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kejelasan regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Informasi yang disampaikan pemerintah pusat tersebut kami sudah dengar, tetapi kami belum tahu mekanismenya seperti apa, belum ada surat resmi pemberitahuan, dan kami menunggu juknis," kata Dewa, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, Pemkot Palembang belum dapat mengambil langka lebih jauh sebelum adanya petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Sebab, mekanisme perubahan status tersebut harus mengacu pada ketentuan yang nantinya ditetapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Adi Zahri mengungkapkan, total PPPK Paruh Waktu yang saat ini tercatat di lingkungan Pemkot Palembang mencapai 1.987 orang.

Jumlah tersebut menjadi bagian dari pegawai yang berpeluang terdampak kebijakan peningkatan status kepegawaian tersebut.