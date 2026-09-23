Belum Ada yang Aman, Begini Peluang Luke Vickery menurut John Herdman

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman belum menentukan susunan pemain utama Garuda untuk menghadapi Singapura pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih asal Kanada itu masih akan memantau perkembangan seluruh pemain dalam dua hari ke depan.

Persaingan internal menjadi penentu siapa yang akhirnya mendapat kepercayaan tampil sejak menit pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

"Mereka harus bersaing secara internal selama dua hari ke depan untuk mendapatkan hak bertanding. Untuk laga yang sangat penting pada hari Jumat," ujar Herdman seusai latihan tadi malam.

Dengan demikian, belum ada pemain yang bisa merasa aman dari persaingan menuju starting XI.

Herdman bahkan menyebut seluruh pemain yang mengikuti latihan memiliki peluang untuk menjadi starter.

Tak terkecuali dengan Luke Vickery yang bisa saja langsung tampil sejak awal.

Penyerang tersebut baru saja mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah sebelumnya beberapa kali mengikuti sesi latihan bersama Skuad Garuda.