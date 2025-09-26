Belum Bertemu Terduga Pelaku, Haykal Kamil: Ada Perwakilannya yang Menghubungi

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Haykal Kamil mengaku belum bertemu dengan terduga pelaku yang melakukan pemukulan terhadap karyawan Zaskia Adya Mecca, Faisal.

Pihaknya juga belum bertemu dengan perwakilan keluarga terduga pelaku.

"Belum. Dari pihak keluarga korban, belum ada yang bertemu sama terduga pelaku ya," kata Haykal Kamil di kawasan Sawangan, Depok, baru baru ini.

Adik Zaskia Adya Mecca itu menuturkan, dirinya belum ada komunikasi dengan pihak terduga pelaku.

Walau demikian, ada pihak perwakilan terduga pelaku yang sempat menghubunginya

"Enggak, sama terduganya enggak, belum ada komunikasi. Tetapi ada pihak, ada perwakilannya yang menghubungi kami," ucapnya.

Haykal Kamil menuturkan, pihak perwakilan terduga pelaku telah menyampaikan permintaan maaf.

"Tentunya permintaan maaf yang disampaikan, yang mengatakan kalau si pelaku ini sudah mengakui sebenarnya, kalau dia memang melakukannya, begitu," bebernya.