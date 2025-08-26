Belum Bisa Ikhlaskan Penalti Gagal ke Gawang PSIM, Marc Klok Luapkan Kemarahan

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok tak bisa menyembunyikan penyesalannya seusai gagal mencetak gol penalti ke gawang PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League.

Akibatnya, Persib harus puas berbagi satu poin karena pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1.

Klok sejatinya memiliki peluang emas membawa Maung Bandung unggul lewat penalti pada menit ke-90+10, tetapi eksekusinya berhasil dihalau kiper PSIM, Cahya Supriadi.

Kekecewaan Marc Klok

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia menyebut kegagalannya mencetak gol penalti merupakan sesuatu yang harus diperbaiki. Seandainya dia berhasil, Persib akan mencuri tiga poin dari markas PSIM.

Klok juga marah pada diri sendiri karena dia jarang gagal dalam mengeksekusi tembakan 12 pas.

"Saya marah kepada diri sendiri, (biasanya) tidak pernah gagal. Kami seharusnya menang, kalau saja saya cetak gol," kata Klok penuh sesal, Selasa (26/8/2025).

Kesulitan Menghadapi Tim Promosi

Ini menjadi kegagalan kedua Persib meraih kemenangan di laga tandang BRI Super League 2025/26.

Sebelumnya, Persib menelan kekalahan dari tim promosi lainnya, yakni Persijap Jepara dengan skor 1-2.