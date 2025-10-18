Belum Boleh Pulang, Boy Warongan Libatkan Gabriella Fernaldi

jpnn.com, JAKARTA - Musisi asal Pematang Siantar, Boy Warongan akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Belum Boleh Pulang.

Peluncuran lagu itu sekaligus menandai kembalinya ia ke dunia musik setelah vakum pascakepergian mendiang Ade F. Paloh, yang sebelumnya menjadi produser karyanya.

Belum Boleh Pulang menjadi kelanjutan dari perjalanan musikal Boy Warongan setelah debut lewat single Juang Angan (2023), sekaligus pembuka menuju album penuh bertajuk Juang Angan yang siap dirilis November 2025.

Menariknya lagi, dia berduet dengan Gabriella Fernaldi (Gebi) dalam lagu Belum Boleh Pulang yang mengangkat tema kerinduan yang tertahan oleh tuntutan pekerjaan dan realitas urban.

Dengan nuansa bossanova yang hangat dan aransemen akustik yang intim, lagu itu menggambarkan pergulatan emosional seorang perantau yang belum bisa kembali ke rumah.

Lirik-lirik seperti yang ada dalam lagu menjadi refleksi universal bagi banyak pendengar.

Kolaborasi vokal antara Boy Warongan dan Gebi menciptakan dialog musikal yang menyentuh. Dia mewakili suara perjuangan di luar sana, sementara Gebi menghadirkan sosok yang menanti dengan penuh harap.

Produksi lagu Belum Boleh Pulang digarap oleh S. Pramudita dan Sekaranggi dari grup Tigapagi, yang meneruskan estafet kreatif setelah kepergian Ade F. Paloh.