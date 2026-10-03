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Belum Dikaruniai Momongan, Fitri Carlina Akui Sudah Berdamai dengan Keadaan

Belum Dikaruniai Momongan, Fitri Carlina Akui Sudah Berdamai dengan Keadaan
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Fitri Carlina di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Fitri Carlina belum dikaruniai momongan sejak menikah 12 tahun lalu.

Walau demikian, dia mengaku telah berdamai dengan keadaan tersebut setelah melalui proses panjang dan berat.

Keputusan besar itu diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan konsultasi dengan dokter ahli, kehamilan justru memberikan risiko kesehatan yang sangat besar bagi keselamatannya.

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"Sudah mulai berdamai karena memang ada masalah kesehatan kan di akunya, begitu ya. Dan kami sudah sampai ke dokter ahli juga, begitu. Ya intinya, kalau aku meneruskan dan aku punya, risikonya lebih besar. Risikonya bahkan nyawa juga," ujar Fitri Carlina di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Mengingat risiko tersebut, sang suami memilih untuk mengambil sikap penuh pengertian dan meminta Fitri agar tidak lagi membebani pikiran terkait keturunan.

"Akhirnya suamiku dia yang 'sudah-sudah enggak usah, sudah enggak usah dipikirin' kayak begitu. 'Sudah nggak usah di diobrolin lagi', begitu. 'Sudah nikmatin saja', begitu. 'Enggak usah jadi beban'," ucap Fitri Carlina.

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Suaminya itu justru mengajaknya untuk tetap menikmati kehidupan mereka berdua.

Bagi dia dan pasangan, kehadiran buah hati merupakan bonus dari Tuhan.

Pedangdut Fitri Carlina belum dikaruniai momongan sejak menikah 12 tahun lalu. Begini kata pedangdut tersebut

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