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Belum Dilirik Timnas Indonesia, Alta Ballah Masuk Radar Liberia, Ini Kata PSSI

Belum Dilirik Timnas Indonesia, Alta Ballah Masuk Radar Liberia, Ini Kata PSSI
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Alta Ballah saat berlaga pada ajang Super League 2026/27 bersama Dewa United Banten. Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com - Nama bek Dewa United Alta Ballah menjadi perbincangan setelah muncul kabar bahwa dirinya berpeluang memperkuat Timnas Liberia. Situasi ini menarik perhatian karena pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya secara terbuka menyatakan masih ingin memperjuangkan kesempatan membela Timnas Indonesia.

Namun, PSSI ternyata belum menerima informasi resmi mengenai pemanggilan Alta Ballah ke Timnas Liberia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji mengaku belum mendapat komunikasi apa pun dari federasi sepak bola Liberia.

Sumardji mengatakan dirinya baru mengetahui kabar tersebut melalui pemberitaan media.

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"Saya belum (tahu). Alta Ballah yang Dewa (United), ya?" kata Sumardji.

Dia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi mengenai kemungkinan Alta Ballah bergabung dengan Timnas Liberia.

"Sampai detik ini, kami dari federasi, saya dari BTN belum dapat informasi. Ini baru dapat info dari teman-teman, ya," ujar Sumardji yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI.

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Sebelumnya, kabar mengenai pemanggilan Alta Ballah mencuat setelah sang ayah, Anthony Jomah Ballah, menyebut putranya mendapat panggilan untuk memperkuat negara asal keluarganya.

Timnas Liberia sendiri dijadwalkan menghadapi Tanjung Verde pada 13 November 2026. Namun, nama Alta Ballah tidak tercantum dalam daftar pemain resmi yang dirilis Federasi Sepak Bola Liberia (LFA).

Bek Dewa United Alta Ballah dikabarkan dipanggil oleh Timnas Liberia. PSSI mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari federasi Liberia.

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