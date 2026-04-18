Belum Gacor di Persib, Sergio Castel Dapat Pembelaan Bojan Hodak

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya buka suara soal performa para pemain anyar yang masih angin-anginan.

Dia menegaskan publik jangan buru-buru menghakim karena adaptasi adalah ujian sebelum pemain benar-benar bersinar.

Sorotan kini tertuju pada Sergio Castel yang belum juga menunjukkan ketajamannya. Namun bagi Hodak, kondisi ini bukan alarm bahaya, melainkan fase yang sudah sering terjadi di Persib.

Juru taktik asal Kroasia itu mengingatkan nama-nama seperti Ramon Tanque dan Andrew Jung pun sempat melempem di awal sebelum akhirnya meledak dan menjadi andalan tim.

"Situasinya mirip karena Sergio Castel baru datang. Ini memang jadi kendala kami. Ada tiga sampai empat pemain direkrut pada hari terakhir bursa transfer,” ungkap Hodak di Bandung.

Hodak menilai minimnya waktu pramusim menjadi pemicu utama. Pemain datang dengan kualitas, tetapi belum siap tempur secara fisik.

Nama-nama seperti Thom Haye hingga Layvin Kurzawa disebut punya potensi besar. Hanya saja, masih butuh waktu untuk benar-benar panas.

Tak tanggung-tanggung, Hodak bahkan menyinggung kisah legenda Luka Modric saat awal gabung Real Madrid, yang dulu sempat dicap transfer gagal sebelum menjelma jadi ikon dunia.