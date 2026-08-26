Belum Genap Sedekade, Sabah FK Sudah Menginjak Panggung Liga Champions

jpnn.com - Sabah FK menciptakan kejutan setelah memastikan tiket ke Liga Champions 2026/27.

Klub asal Azerbaijan tersebut mengamankan tempat di kompetisi elite antarklub Eropa itu setelah menundukkan Hapoel Be'er Sheva dengan skor 5-2 di Tofiq Bahramov Stadium, Rabu (26/8/2026) dini hari WIB.

Menariknya, Sabah FK baru didirikan pada 8 September 2017. Artinya, The Owls belum genap berusia satu dekade ketika berhasil mencapai Liga Champions.

Perjalanan Sabah FK

Sabah FK memulai kiprahnya dari kasta kedua Liga Azerbaijan sebelum promosi ke divisi teratas pada 2018.

Mereka kemudian terus berkembang hingga berhasil menjadi juara Liga Azerbaijan 2025/2026. Status tersebut membawa Sabah FK ke kualifikasi Liga Champions.

The Owls mampu melewati The New Saints, KuPS, Aarhus, dan Hapoel Be'er Sheva untuk mengamankan tiket ke fase utama.

Pelatih Sabah FK Bangga

Pelatih Sabah FK Valdas Dambrauskas memberikan apresiasi kepada para pemain yang berhasil menciptakan sejarah klub.

Dia pun mengaku sangat bahagia karena Sabah FK akhirnya bisa tampil di panggung terbesar sepak bola Eropa.