Belum Habis! Timnas U-17 Indonesia Masih Punya Asa ke Delapan Besar Piala Dunia

Pemain Timnas Indonesia, Evandra Florasta saat berlaga pada ajang Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar, Selasa (4/11) malam WIB. Foto: Dokumentasi FIFA

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia masih menjaga peluang untuk menembus babak delapan besar Piala Dunia U-17 2025.

Pada laga perdana, skuad asuhan Nova Arianto menderita kekalahan 1-3 dari Zambia di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar, Selasa (4/11/2025).

Meski kalah, hasil tersebut menempatkan Garuda Muda di posisi lima besar tim peringkat ketiga terbaik yang berpeluang lolos ke babak delapan besar.

Catatan satu gol dan tiga kebobolan membuat I Putu Panji Apriawan dan kolega memiliki selisih gol minus dua.

Untuk sementara, Timnas Indonesia berada di jajaran tim peringkat ketiga terbaik bersama Kroasia, Belgia, Meksiko, Qatar, Maroko, dan Haiti.

Muhamad Zahaby Gholy dan kolega harus menjaga peluang ini saat menghadapi Brasil, Jumat (7/11/2025).

Timnas U-17 Indonesia setidaknya harus mampu menahan imbang atau kalah dengan skor yang tidak terlalu mencolok.

Brasil sendiri mengawali kiprah di Piala Dunia U-17 2025 dengan manis. Skuad asuhan Dudu Patetuci berpesta tujuh gol tanpa balas ke gawang Honduras.

Timnas Indonesia sejauh ini masih menjaga peluang tembus babak delapan besar Piala Dunia U-17 2025 lewat jalur peringkat tiga terbaik

