Belum Jadi Starter Persebaya Surabaya, Gledson Paixao Tunjukkan Sikap Tegas
jpnn.com - Gelandang Persebaya Surabaya Gledson Paixao menyadari tak ada jaminan bagi pemain untuk selalu turun sejak menit pertama dalam kompetisi panjang.
Dalam dua laga awal Super League 2026/27, pemain berusia 31 tahun itu selalu turun sebagai pemain pengganti.
Namun, kondisi itu tidak mengubah targetnya untuk tetap memberikan kontribusi kepada Green Force.
"Saya merasa performa saya makin membaik. Saya tidak peduli apakah nantinya bermain sebagai starter atau masuk sebagai pemain pengganti," ucapnya.
"Saya harus selalu siap, entah bermain 30 detik, satu menit, lima menit, atau 90 sampai 100 menit," tegas pemain asal Brasil itu.
Banyak Pilihan di Skuad Persebaya
Saat ini, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memiliki sejumlah pemain yang bisa ditempatkan di lini tengah, seperti Toni Firmansyah, Rachmat Irianto, Diogo Ramalho, Sadida Nugraha, dan M. Ichsas.
Risto Mitrevski juga masuk dalam pilihan setelah mendapat peran sebagai gelandang bertahan pada dua pertandingan pertama.
Kondisi tersebut membuat persaingan untuk mengamankan tempat di tim utama makin ketat.
Gelandang Persebaya Surabaya Gledson Paixao menyadari tak ada jaminan bagi pemain untuk selalu turun sejak menit pertama dalam kompetisi panjang.
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