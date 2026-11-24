jpnn.com, JAKARTA - Binance menginformasikan kepada para pelanggannya di Prancis bahwa entitas lokalnya harus melakukan penutupan akun (wind-down).

Langkah ini diambil karena entitas tersebut belum memperoleh otorisasi resmi yang diwajibkan di bawah kerangka regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa.

Saat ini, proses penutupan layanan telah mulai berjalan.

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Fitur deposit bagi pelanggan terdampak dilaporkan sudah diblokir, meski para pengguna masih diberi kesempatan untuk menarik aset kripto mereka sebelum akun resmi dinonaktifkan.

Dalam pemberitahuannya, terdapat dua tenggat waktu krusial yang perlu diperhatikan oleh para nasabah:

Pertama, 29 November 2026: Merupakan batas waktu penting pertama.

Jika pelanggan melewati tanggal tersebut tanpa menarik dananya, mereka berpotensi dikenai biaya bulanan sebesar 0,025 persen dari saldo kripto yang tersisa atau minimal 10 USDC, tergantung mana nilai yang lebih tinggi.

Kedua, 31 Desember 2026: Seluruh akun pelanggan yang terdampak dijadwalkan akan ditutup secara permanen.