Belum Kesampaian Jenguk, Pevita Pearce: Dikabari Kalau Vidi Aldiano Sudah Istirahat Dengan Tenang

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Pevita Pearce turut merasa kehilangan atas meninggalnya sang sahabat, Vidi Aldiano.

Dia mengaku sempat berencana untuk menjenguk pria 35 tahun itu bersama sahabat mereka yang lain.

"Jadi, sekitar beberapa hari yang lalu, sehari sebelumnya, aku tuh sudah teleponan malam-malam sama Naya, Anindita, sahabat dari Vidi juga, untuk visit Vidi, menjenguk Vidi. Aku sudah janjian, 'Oke yuk, jenguk bareng-bareng ya tanggal 8'. Rencana untuk jenguk tanggal 8 ya, 8 siang atau 8 malam," ujar Pevita Pearce di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Namun ternyata, takdir berkata lain. Belum sempat Pevita Pearce datang menjenguk, Vidi Aldiano telah berpulang ke pangkuan Tuhan.

"Besoknya Naya telepon kabarin kalau Vidi sudah istirahat dengan tenang, insyaallah," tuturnya.

Wanita 33 tahun itu mengaku baru tiba dari Malaysia. Dia, bahkan langsung bergegas ke makam Vidi Aldiano setibanya di bandara.

"Jadi, ini juga aku baru landing dari Malaysia. Aku langsung dari bandara sempatin mampir ke sini, karena kemarin belum bisa sempat langsung pulang ke Jakarta," kata Pevita Pearce.

Meski dirinya merasa terpukul atas meninggalnya sahabatnya tersebut.