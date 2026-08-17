Belum Lama Pulang dari Timnas, Eliano Reijnders Punya Kabar Baik untuk Persib Bandung
jpnn.com - Persib Bandung mendapat opsi tambahan di lini belakang menjelang pertandingan melawan Bali United dalam lanjutan Dewata Challenge Series 2026.
Eliano Reijnders yang baru kembali dari tugas internasional datang dengan kondisi yang cukup prima.
Full back Timnas Indonesia itu merasa siap apabila Igor Tolic memasukkannya ke dalam rencana permainan.
"Saya siap jika dimainkan. Mudah-mudahan kami bisa menjalani pertandingan dengan baik dan mendapatkan kemenangan," ucap pemain berdarah Belanda itu.
Eliano tidak membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan kebugarannya. Selama memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, dia mendapat banyak kesempatan tampil sehingga ritme pertandingannya tetap terjaga.
"Saya merasa fit karena sebelumnya cukup sering bermain bersama Timnas. Jadi, secara kondisi fisik saya berada dalam keadaan yang bagus," tambahnya.
Eliano Waspadai Perubahan Bali United
Bali United bukan lawan yang dianggap enteng oleh Eliano. Menurutnya, perubahan skuad Serdadu Tridatu membuat pertandingan nanti menjadi tantangan menarik bagi Persib.
Beberapa pemain baru, termasuk penggawa asal Belanda, disebut Eliano bisa memberikan warna berbeda bagi permainan Bali United.
Eliano Reijnders baru bergabung dengan Persib setelah membela Timnas Indonesia. Bawa kabar baik.
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