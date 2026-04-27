Belum Menang di 5 Laga, Malut United Incar Kemenangan Saat Melawan PSBS Biak

jpnn.com - JAKARTA - Malut United berupaya bangkit dari keterpurukan saat jumpa PSBS Biak pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu tercatat hanya mengoleksi dua angka dari lima laga hasil dua imbang dan tiga kalah.

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengungkapkan bahwa kondisi tersebut membuat anak asuhnya bangkit saat jumpa PSBS Biak.

Baca Juga: Pernyataan HS Setelah Malut United Kalah dari Persebaya

“Kami tidak main-main melawan PSBS Biak. Tim akan mengerahkan 200 persen kekuatan untuk meraih tiga poin besok malam,” ujar Hendri.

Menurut mantan pelatih Semen Padang itu, kondisi Ciro Alves dan kolega agak sedikit terganggu masalah mental bertanding, seusai tanpa kemenangan di lima laga.

Oleh karena itu diharapkan dengan raihan poin penuh atas tim berjuluk Badai Pasifik nanti membuat Malut United bisa mengakhiri tren negatif tersebut.

“Kami sudah memperbaiki mentalitas pemain. Mudah-mudahan mereka berada dalam peak performance pada laga besok,” ujar manajer asal Bukittinggi itu.

Malut United saat ini masih tertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara Super League 2025/26 dengan koleksi 46 poin.