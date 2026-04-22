Belum Panas di MotoGP 2026, Alex Marquez Masih Mencari Jawaban

Alex Marquez belum menunjukkan tajinya di MotoGP 2026.

Pembalap Gresini Racing itu masih berjibaku memahami karakter Ducati Desmosedici GP26, yang dia tunggangi musim ini.

Dalam tiga seri pembuka MotoGP 2026, hasil yang diraih belum maksimal.

Alex tak mampu menyelesaikan balapan di Thailand, kemudian hanya finis di posisi enam di Brasil dan posisi tujuh di Amerika Serikat.

Total, pembalap asal Spanyol itu baru mengumpulkan 28 poin. Alex pun masih tertahan peringkat kedelapan klasemen sementara.

Kondisi ini kontras dengan performanya musim lalu. Saat masih menggunakan Desmosedici GP24, Alex terlihat lebih kompetitif dan mampu tampil konsisten dalam perebutan poin.

Kini, dengan Desmosedici GP26 yang memiliki spesifikasi setara tim pabrikan, tantangan justru datang dari proses adaptasi.

Adik dari Marc Marquez itu merasakan perbedaan yang cukup berpengaruh terhadap performanya di lintasan.