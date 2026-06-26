Belum Pikirkan Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Fokus Kerja Dulu

jpnn.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Prasetyo Hadi menyebut pihaknya saat ini fokus untuk bekerja dan belum terpikirkan menjadikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjabat pemimpin Indonesia selama dua periode.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal perintah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) ke kader PSI menjadikan Prabowo-Gibran dua periode memimpin Indonesia.

"Kami kalau mewakili pemerintah, mewakili Pak Presiden, yang penting fokus bekerja dulu. Kami belum berpikir mengenai hal itu," kata Pras sapaan Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Dia mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan pemerintahan era Prabowo, seperti urusan ketenagakerjaan.

Termasuk, kata Pras, pemerintahan era Prabowo masih fokus menyelesaikan tata kelola rekrutmen guru dan ASN hingga industrialisasi serta hilirisasi

"Masih banyak yang harus kita selesaikan. Kami fokus itu dulu," ujar dia.

Pras mengaku tak mempermasalahkan langkah Jokowi yang safari politik ke Lampung yang membawa misi mewujudkan Prabowo-Gibran dua periode.