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Belum Sembuh Total, Tio Pakusadewo Kini Harus Pakai Kursi Roda

Belum Sembuh Total, Tio Pakusadewo Kini Harus Pakai Kursi Roda
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Tio Pakusadewo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tio Pakusadewo sudah kembali beraktivitas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit jantung.

Walau begitu, kegiatannya masih sangat dibatasi karena harus menggunakan kursi roda.

"Ya dibatasi, tapi normal saja," kata Tio Pakusadewo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.

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Pria berusia 62 tahun itu mengaku tetap berusaha profesional meski kondisinya seperti ini.

Beberapa hari lalu, Tio Pakusadewo bahkan telah menjalani sejumlah syuting.

"Ini kayak gini kan syuting juga. Hanya dengan kondisi bahwa saya tidak bisa jalan," beber pemain film Surat dari Praha itu.

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Tio Pakusadewo merasa harus melakukan beberapa penyesuaian lantaran kondisinya belum 100 persen fit.

Dia berharap segera sembuh total sehingga tidak perlu menggunakan kursi roda lagi.

Aktor Tio Pakusadewo sudah bisa kembali beraktivitas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit jantung.

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