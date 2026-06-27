Belum Sembuh Total, Tio Pakusadewo Kini Harus Pakai Kursi Roda
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tio Pakusadewo sudah kembali beraktivitas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit jantung.
Walau begitu, kegiatannya masih sangat dibatasi karena harus menggunakan kursi roda.
"Ya dibatasi, tapi normal saja," kata Tio Pakusadewo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.
Pria berusia 62 tahun itu mengaku tetap berusaha profesional meski kondisinya seperti ini.
Beberapa hari lalu, Tio Pakusadewo bahkan telah menjalani sejumlah syuting.
"Ini kayak gini kan syuting juga. Hanya dengan kondisi bahwa saya tidak bisa jalan," beber pemain film Surat dari Praha itu.
Tio Pakusadewo merasa harus melakukan beberapa penyesuaian lantaran kondisinya belum 100 persen fit.
Dia berharap segera sembuh total sehingga tidak perlu menggunakan kursi roda lagi.
Aktor Tio Pakusadewo sudah bisa kembali beraktivitas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit jantung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tio Pakusadewo Bagikan Kondisi Kabar Kesehatannya Terkini
- 3 Berita Artis Terheboh: Curhat Kenny Austin Jadi Ayah, Tio Pakusadewo Beri Tanggapan
- Doakan Kesembuhan Tio Pakusadewo, Widyawati Akui Pantau Kondisinya Lewat Grup
- Dewi Irawan Bantu Galang Donasi, Begini Respons Tio Pakusadewo
- Dewi Irawan Ungkap Kondisi Terkini Tio Pakusadewo
- 3 Berita Artis Terheboh: Tio Pakusadewa Butuh Biaya Pengobatan, Buah Hati Erin Terganggu