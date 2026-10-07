Belum Sempat Istirahat, Persib Bandung Langsung Jalani Program Khusus di Bangkok

jpnn.com - Persib Bandung tak memiliki banyak waktu untuk bersantai setelah tiba di Bangkok, Tailan, Selasa (6/10/2026).

Tim pelatih sudah menyiapkan agenda khusus untuk Marc Klok dan kawan-kawan sebelum menghadapi Port FC.

Program tersebut diberikan bukan untuk menggenjot fisik pemain, melainkan membantu mereka mengatasi dampak perjalanan panjang dari Bandung.

Agenda khusus itu dipimpin pelatih fisik Karlo Reinholz. Para pemain kemudian menjalani aktivitas ringan di area hotel sebelum melanjutkan program berikutnya.

"Jalan kaki merupakan bagian dari mobilisasi (otot) dan peregangan untuk menggabungkan kembali (otot-otot) yang tertekan selama perjalanan," Reinholz.

Bukan Latihan Berat

Persib meninggalkan Bandung sekitar pukul 06.00 WIB dan tiba di Bangkok pada pukul 14.30 waktu setempat. Dengan perjalanan yang cukup panjang, tim pelatih memilih tidak memberikan beban latihan berat.

Pemain diajak berjalan kaki selama sekitar 15 menit di sekitar hotel. Setelah itu, mereka melanjutkan sesi peregangan di kamar masing-masing.

Persib hanya memiliki waktu satu hari untuk memaksimalkan persiapan sebelum menghadapi Port FC pada ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027, Kamis (8/10/2026).