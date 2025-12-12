Belum Siap Dewasa, Perkenalan yang Jujur dari Naomi Aaira

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Naomi Aaira resmi merilis lagu yang berjudul Belum Siap Dewasa pada Jumat (12/12).

Lagu debut tersebut menjadi perkenalannya ke pendengar sekaligus kancah musik Indonesia.

Naomi Aaira mengatakan Belum Siap Dewasa merupakan sebuah anthem jujur, dan sedikit menyebalkan, tentang betapa ribetnya menjadi orang dewasa.

Lagu itu lahir dari satu kenyataan pahit tetapi lucu, tidak ada yang benar-benar siap jadi dewasa. Belum Siap Dewasa tentang perasaan takut tumbuh besar dan meninggalkan masa sekolah yang penuh tawa dan teman-teman. Lagu ini dibuat dari kenangan masa kecil yang masih hangat, dan perasaan ingin waktu berjalan lebih pelan.

"Aku belum siap dewasa karena rasanya semuanya berubah terlalu cepat. Dulu hidup terasa simpel: sekolah, ketemu teman, main, dan tertawa. Sekarang banyak hal harus dipikirkan, masa depan, mau kuliah, tanggung jawab, pilihan hidup," ungkap Naomi Aaira, Jumat (12/12).

“Jujur saja, aku masih nyaman di rumah sama orang tua. Aku belum siap keluar, belum siap kerja, dan belum siap menghadapi dunia sendirian. Kadang aku pengin waktu berhenti sebentar, biar aku bisa nikmati momen ini lebih lama," sambungnya.

Naomi Aaira kemudian mengungkap perjalanan dirinya hingga akhirnya menyukai musik.

Dia ternyata awalnya terpaksa belajar piano klasik, latihan, ikut lomba, lantaran permintaan orang tua.