Belum Terpikir Pensiun, Lionel Messi Tegaskan Masih Ingin Terus Bermain
jpnn.com, JAKARTA - Spekulasi mengenai akhir karier Lionel Messi kembali mencuat di tengah gelaran Piala Dunia 2026.
Namun, megabintang Argentina itu memberi jawaban yang membuat para penggemarnya bisa bernapas lega.
Messi mengaku belum memiliki rencana untuk pensiun dan masih ingin terus merumput selama kondisinya memungkinkan.
Bagi Messi, usia bukanlah alasan untuk segera mengakhiri karier.
Dia menegaskan akan tetap bermain selama masih mampu tampil kompetitif, menjaga kondisi fisik, dan memberikan dampak positif bagi tim.
"Selama saya masih merasa baik secara fisik, bisa membantu rekan-rekan setim, dan masih memberikan kontribusi, saya akan terus bermain," kata Messi dikutip dari ESPN.
Pernyataan itu sekaligus memunculkan harapan baru soal peluangnya tampil lebih lama bersama Timnas Argentina, terutama mengenai kemungkinan bermain di Piala Dunia 2030 saat usianya 43 tahun.
Messi tidak menutup pintu, meski mengaku belum memikirkan hal tersebut.
Lionel Messi mengaku belum memikirkan rencana pensiun dari sepak bola. Messi tak menutup kemungkinan bisa tampil di Piala Dunia 2030.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala Dunia 2026: Neymar Menangis Seusai Kembali Main untuk Brasil
- Bukan Messi, Marc Klok Sebut Pemain Ini Paling 'Alien' di Piala Dunia 2026
- Insiden Horor di Piala Dunia 2026 Berujung Hukuman Berat untuk Pemain Qatar
- Tekel Horor Patahkan Kaki Lawan, Bintang Qatar Disanksi 5 Laga
- Hasil Piala Dunia 2026: Korea Tumbang, Afsel Ketemu Kanada di 32 Besar
- Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Tak Mengejar Gol, Ada Misi yang Lebih Besar