menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Belum Terpikir Pensiun, Lionel Messi Tegaskan Masih Ingin Terus Bermain

Belum Terpikir Pensiun, Lionel Messi Tegaskan Masih Ingin Terus Bermain

Belum Terpikir Pensiun, Lionel Messi Tegaskan Masih Ingin Terus Bermain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lionel Messi (10) belum terpikir pensiun. Foto: Dok. digitalhubfifa

jpnn.com, JAKARTA - Spekulasi mengenai akhir karier Lionel Messi kembali mencuat di tengah gelaran Piala Dunia 2026.

Namun, megabintang Argentina itu memberi jawaban yang membuat para penggemarnya bisa bernapas lega.

Messi mengaku belum memiliki rencana untuk pensiun dan masih ingin terus merumput selama kondisinya memungkinkan.

Baca Juga:

Bagi Messi, usia bukanlah alasan untuk segera mengakhiri karier. 

Dia menegaskan akan tetap bermain selama masih mampu tampil kompetitif, menjaga kondisi fisik, dan memberikan dampak positif bagi tim.

"Selama saya masih merasa baik secara fisik, bisa membantu rekan-rekan setim, dan masih memberikan kontribusi, saya akan terus bermain," kata Messi dikutip dari ESPN.

Baca Juga:

Pernyataan itu sekaligus memunculkan harapan baru soal peluangnya tampil lebih lama bersama Timnas Argentina, terutama mengenai kemungkinan bermain di Piala Dunia 2030 saat usianya 43 tahun.

Messi tidak menutup pintu, meski mengaku belum memikirkan hal tersebut.

Lionel Messi mengaku belum memikirkan rencana pensiun dari sepak bola. Messi tak menutup kemungkinan bisa tampil di Piala Dunia 2030.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI