menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » BEM FMIPA UNSRI Dorong Pemuda Berperan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

BEM FMIPA UNSRI Dorong Pemuda Berperan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

BEM FMIPA UNSRI Dorong Pemuda Berperan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya (UNSRI) menggelar Seminar kepemudaan, Sabtu (29/11/2025) di Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Seminar ini mengangkat tema “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional.” Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya (UNSRI) menggelar Seminar kepemudaan, Sabtu (29/11/2025).

Seminar bertema “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” ini berlangsung di Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.

Panitia Seminar menjelaskan acara ini diikuti 150 mahasiswa dengan tiga narasumber dari akademisi, praktisi, dan perwakilan pemuda.

Baca Juga:

Dosen Fakultas Pertanian UNSRI Dr. Rizky Tirta Adhiguna menyampaikan ketahanan pangan Indonesia memerlukan perhatian serius, terutama dari generasi muda.

“Tantangan pangan saat ini tidak hanya soal produksi, tetapi juga manajemen, distribusi, dan kesiapan menghadapi krisis. Pemuda harus menjadi motor perubahan dengan membawa ide-ide baru,” ujarnya.

Rizky menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan ilmiah dalam solusi pertanian.

Baca Juga:

“Ketahanan pangan tidak bisa lagi didekati dengan pola lama. Kita membutuhkan riset yang aplikatif, teknologi yang mudah diadopsi, dan keterlibatan pemuda sebagai penggerak lapangan,” katanya

Dia juga menegaskan kolaborasi menjadi kunci.

BEM Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya (UNSRI) menggelar Seminar bertema Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI