BEM FMIPA UNSRI Dorong Pemuda Berperan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya (UNSRI) menggelar Seminar kepemudaan, Sabtu (29/11/2025).

Seminar bertema “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” ini berlangsung di Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.

Panitia Seminar menjelaskan acara ini diikuti 150 mahasiswa dengan tiga narasumber dari akademisi, praktisi, dan perwakilan pemuda.

Dosen Fakultas Pertanian UNSRI Dr. Rizky Tirta Adhiguna menyampaikan ketahanan pangan Indonesia memerlukan perhatian serius, terutama dari generasi muda.

“Tantangan pangan saat ini tidak hanya soal produksi, tetapi juga manajemen, distribusi, dan kesiapan menghadapi krisis. Pemuda harus menjadi motor perubahan dengan membawa ide-ide baru,” ujarnya.

Rizky menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan ilmiah dalam solusi pertanian.

“Ketahanan pangan tidak bisa lagi didekati dengan pola lama. Kita membutuhkan riset yang aplikatif, teknologi yang mudah diadopsi, dan keterlibatan pemuda sebagai penggerak lapangan,” katanya

Dia juga menegaskan kolaborasi menjadi kunci.