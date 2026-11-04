BEM PTAM Zona III Desak Polri Sikat Kasus Hukum Tanpa Pandang Bulu

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Nasional BEM PTMA Zona III, Wildan Mutaqin, mendesak Polri untuk menuntaskan seluruh persoalan hukum secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keistimewaan di hadapan hukum, baik karena jabatan, pangkat, kekuasaan politik, maupun kekuatan ekonomi.

Menurut Wildan, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa mengenal siapa yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan para pejabat, jenderal, penguasa, dan kelompok oligarki.

"Polri harus berani menyikat habis seluruh persoalan hukum tanpa tebang pilih. Jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus diperiksa dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada jenderal, pejabat, penguasa, ataupun oligarki yang merasa dirinya kebal hukum," ujar Wildan.

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Dia menambahkan bahwa penegakan hukum tidak boleh menjadi alat kompromi politik ataupun instrumen untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan akuntabel, termasuk apabila melibatkan aparat penegak hukum maupun orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan.

"Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang. Jangan sampai hukum hanya menjadi panglima bagi rakyat kecil, sementara mereka yang memiliki kekuasaan justru bisa berlindung di balik jabatan dan pengaruhnya. Prinsip equality before the law harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi slogan konstitusi," kata dia.

Lebih jauh, Wildan menegaskan bahwa agenda pembenahan institusi kepolisian harus menjadi bagian penting dari upaya memperkuat supremasi hukum dan demokrasi Indonesia.

Reformasi Polri tidak cukup hanya melalui pergantian pejabat atau pernyataan komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan internal, transparansi, dan penegakan disiplin yang konsisten.