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BEM Se-Indonesia Bakal Aksi Jumat Besok, Bawa Lima Tuntutan

BEM Se-Indonesia Bakal Aksi Jumat Besok, Bawa Lima Tuntutan
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Sejumlah mahasiswa akan menggelar aksi demo pada Jumat (12/6). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia bakal menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/6) mulai pukul 10.00 WIB.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Anandaku Dimas Rumi memastikan seluruh BEM fakultas di kampus beralmamater kuning turun dalam aksi besok. 

"Sejauh ini aliansi yang sepakat akan turun adalah aliansi BEM se-UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, hingga Semar UI," kata Dimas kepada awak media, Kamis (11/6).

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Adapun, aksi mahasiswa pada Jumat besok membawa lima tuntutan. Satu di antaranya menghentikan pemborosan APBN.

Menurut Dimas, jumlah massa dalam aksi besok belum bisa ditentukan, karena konsolidasi mahasiswa tengah dilakukan. 

"Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus Ul kemarin masih akan memastikan kehadiran dan estimasi massa yang ikut di rapat malam ini," katanya.

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Adapun, berikut lima tuntutan mahasiswa dalam aksi pada Jumat besok,

1. Stop Pemborosan APBN,

Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bakal menggelar aksi di Jakarta, Jumat (12/6) dengan membawa lima tuntutan. Apa saja?

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