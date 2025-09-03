menu
BEM se-UI Rupanya Sepakat Absen Audiensi di DPR, Tetapi Si Agus Malah Datang

Demo di depan pintu gerbang Gedung MPR/DPR/DPD (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - Kehadiran Ketua BEM UI Agus Setiawan dalam audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9) menuai sorotan dari kalangan internal.

Sebab, kesepakatan BEM se-UI ialah tidak ikut dalam audiensi antara perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi dengan pimpinan DPR pada Rabu ini.

Hal demikian seperti diungkapkan Ketua BEM FH UI Fawwaz Farhan Farabi dalam tulisan di X yang telah diperbolehkan untuk dikutip sebagai pemberitaan, Rabu (3/9).

"BEM se-UI sepakat untuk tidak menghadiri audiensi DPR hari ini," kata dia, Rabu.

Dia menyebutkan sikap BEM se-UI tidak percaya dengan lembaga DPR, sehingga tak ikut hadir dalam audiensi pada Rabu ini.

"Tidak memercayai sistem dan lembaga DPR saat ini dan akan terus membersamai masyarakat dalam mereformasi sistem saat ini," ujar Fawwaz.

Toh, dia mencium maksud terselubung dari langkah DPR beraudiensi dengan perwakilan mahasiswa, sehingga BEM se-UI memutuskan tak hadir.

"Kami melihat ini adalah jebakan DPR untuk mencitrakan diri mereka bahwa mereka sudah mendengar aspirasi mahasiswa. Undangan hanya dalam waktu beberapa jam, tanpa undangan resmi, sangat tidak layak," kata Fawwaz. 

