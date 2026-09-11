BEM SI Gelar Unjuk Rasa: Minta Pemerintah Setop Sementara MBG dan KDMP

jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam BEM SI Jabar, menggelar demo pada Jumat (11/9), dengan tajuk 'Indonesia Gawat Darurat'.

Dari pantauan, terlihat mereka terlebih dahulu berkumpul di Kampus ITB dan sempat berorasi sesaat di Taman Kubus yang letaknya di depan kampus.

Lalu, mereka bergerak berjalan kaki ke Simpang Jalan Dago-Cikapayang.

Baca Juga: BEM SI Beri Catatan soal Perkara Febrie Adriansyah

Di sana mereka berkumpul membentuk lingkaran dan secara bergantian menyampaikan orasi.

Terlihat, polisi dan TNI melakukan penjagaan. Situasi arus lalu lintas terpantau sedikit tersendat.

Dalam keterangan tertulisnya, massa menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, menghentikan terlebih dahulu berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), terpuruknya kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi yang seharusnya bertumbuh, sedangkan anggaran negara makin terjepit oleh belanja yang besar untuk program-program populis," tulis keterangan BEM SI Jabar.