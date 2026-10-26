BEM SI Jabar Turun Lagi ke Jalan, Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAWA BARAT - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat membawa persoalan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Aksi demontrasi ini dilakukan di Taman Cikapayang, Kota Bandung, pada Senin (26/10/2026) petang.

Banyaknya massa yang ikut aksi demo, polisi mengalihkan arus lalu lintas di kawasan tersebut.

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Dalam orasinya, mahasiswanya menilai penegakan hukum dan kebebasan sipil masih mengalami kemunduran.

Ketua BEM Universitas Sali Al-Aitaam (Unisal) Indra Wijaya (22) menegaskan keadilan di Indonesia saat ini masih belum berpihak kepada rakyat kecil.

"Melihat persoalan hari ini, hukum masih tajam ke bawah tumpul ke atas ," kata Indra di lokasi.

Indra juga menyoroti wacana revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang dinilai mengancam demokrasi serta kebebasan warga negara.

Menurutnya, regulasi tersebut berpotensi mengembalikan gaya pemerintahan yang represif.