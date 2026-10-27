BEM UI Aksi Demo 28 Oktober, Jenderal Bintang 2 Menyampaikan Harapan

jpnn.com - JAKARTA – Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) hingga berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Adapun, aksi demo mahasiswa dari BEM UI akan digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Merespons rencana aksi demo 28 Oktober, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

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Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan aspirasi, tetapi tetap mengedepankan cara-cara yang konstruktif dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

“Polri menghormati setiap aspirasi masyarakat. Kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Mari sampaikan aspirasi secara damai, jaga ruang publik bersama, dan jangan mudah terprovokasi,” katanya di Jakarta, Selasa (27/10).

Di lapangan, ujar Isir, Polri mengedepankan pelayanan yang humanis melalui komunikasi dan pendekatan persuasif agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan baik.

Meski demikian, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, menghormati sesama, serta memastikan hak setiap warga tetap terpenuhi.