BEM UNMUL Gelar Seminar Ketahanan Pangan, Begini Pandangan Sejumlah Tokoh
jpnn.com, JAKARTA - Kalimantan Timur (Kaltim) tengah berada di episentrum perubahan besar. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa gelombang investasi, pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kebutuhan pangan yang semakin besar.
Namun, di tengah peluang tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah Kaltim mampu memenuhi kebutuhan pangan ibu kota barunya sendiri, atau justru hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan yang berlangsung di halaman rumahnya?
Pertanyaan itu mengemuka dalam Seminar Ketahanan Pangan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (UNMUL) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara, Jumat (21/8) di Ruang Teater Gedung Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si., Samarinda.
Produksi Jagung Melonjak, Beras Masih Bergantung dari Luar Daerah
Wakil Ketua Umum Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Lani Tanujaya memaparkan sejumlah data yang menunjukkan besarnya peluang sektor pertanian Kaltim.
Produksi jagung Kaltim meningkat tajam dari 3.955 ton pada 2024 menjadi 10.290 ton pada 2025. Artinya, terjadi kenaikan lebih dari 160 persen hanya dalam waktu satu tahun.
Di sisi lain, kebutuhan industri juga terus meningkat. Salah satu pabrik pengolahan di Samboja, misalnya, membutuhkan pasokan jagung sekitar 40–50 ton per hari.
Kebutuhan tersebut setara dengan hasil panen sekitar 300 hektare lahan setiap bulan.
Seminar Ketahanan Pangan yang digelar BEM Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (UNMUL) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara.
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