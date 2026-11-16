Ben Shelton Pukul Arthur Fils di ATP Finals 2026

jpnn.com - TURIN - Petenis kidal Amerika Serikat Ben Shelton mengawali perjalanan di ATP Finals 2026 dengan kemenangan setelah mengalahkan petenis Prancis Arthur Fils 6-2, 3-6, 6-3 dalam pertandingan pembuka Grup John McEnroe di Turin, Italia, Senin (16/11) pagi WIB.

Shelton yang menempati unggulan ketiga mengaku harus mengerahkan kemampuan fisik dan mental untuk mengatasi perlawanan Fils dalam pertandingan yang berlangsung ketat selama satu jam 58 menit tersebut.

"Pertandingan ini sangat intens, terutama pada set pertama. Reli yang terjadi sangat menguras fisik. Saya bahkan harus bernapas cukup berat hampir setiap kali menyelesaikan poin," kata Shelton dikutip dari ATP Tour.

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Kemenangan atas Fils menjadi kemenangan pertamanya di turnamen penutup musim tenis putra itu setelah menjalani debut pada 2025.

Shelton tampil dominan pada set pertama dengan mengandalkan pukulan keras dari kedua sisi lapangan.

Namun, Fils mampu bangkit pada set kedua. Petenis unggulan keenam itu meningkatkan variasi permainan dan memperpanjang reli dari garis belakang lapangan sehingga menyulitkan Shelton.

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Fils berhasil mematahkan servis Shelton pada gim kedelapan untuk merebut keunggulan. Ia kemudian mampu mempertahankan keunggulan tersebut meskipun menghadapi dua peluang break point pada gim berikutnya dan menutup set kedua dengan skor 6-3.

Memasuki set penentuan, Shelton kembali menemukan ritme permainannya. Petenis berusia 24 tahun itu memanfaatkan peluang break point keempatnya pada gim kedua untuk merebut keunggulan yang menjadi modal penting menuju kemenangan.