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Ben Shelton Tantang Alexander Zverev di Final US Open 2026

Ben Shelton Tantang Alexander Zverev di Final US Open 2026
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Petenis kidal Amerika Serikat Ben Shelton beraksi di semifinal US Open 2026. Foto: Mike Segar/Reuters

jpnn.com - NEW YORK - Ben Shelton memenangi duel sesama Amerika Serikat di semifinal US Open 2026.

Shelton menaklukkan pemain yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri, Frances Tiafoe, di Arthur Ashe Stadium, New York, Sabtu (12/9) siang WIB.

Setelah tiga jam 17 menit, Shelton menang comeback 4-6, 6-3, 6-3, 7-5.

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Ben Shelton, 23 tahun, lulus ke final dan itu menjadi final pertamanya di ajang grand slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

"Dia (Taifoe) sudah seperti big brother buat saya. Ini tidak mudah. Bermain di depan keluarga, orang-orang yang saya kenal dekat, fan, artis-artis dunia, bintang-bintang olahraga dunia. Tadi saya sempat melihat di layar, wow ada Jalen Brunson (bintang NBA) yang menonton saya," tutur Ben Shelton.

Ben Shelton akan menghadapi unggulan pertama Alexander Zverev (Jerman) di final, Senin (14/9) dini hari WIB.

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Sebelumnya Zverev mengalahkan Karen Khachanov (Rusia) di semifinal dengan 6-3, 7(9)-6(7), 7(8)-6(6).

"Saya akan membutuhkan dukungan kalian. Saya akan berjuang habis-habisan di sini. Mengerahkan segalanya. Saya harap kalian datang mendukung saya. Mari lakukan ini demi Amerika Serikat," ujar Ben kepada para fan yang masih ada di tribune setelah pertandingan. (jpnn/atp)

Ben Shelton menaklukkan pemain yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri di semifinal US Open 2026.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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