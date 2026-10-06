Benang Merah, Mengenalkan Kisah Yue Lao ke Ribuan Pengunjung Festival Kue Bulan di Tian Fu Gong

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Rumah ibadah Tian Fu Gong di Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada akhir September lalu begitu meriah oleh Festival Kue Bulan.

Benang merah menjadi salah satu cerita yang paling lekat dengan festival yang menyimbolkan kebersamaan, reuni keluarga, dan rasa syukur itu.

Keberadaan ‘benang merah’ dalam festival itu bukan sekadar benang dalam arti sebenarnya. Dalam tradisi yang berkaitan dengan Yue Xia Lao Ren atau Yue Lao, benang merah dipercaya menjadi simbol takdir yang menghubungkan dua orang.

Kisah tersebut kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui perayaan Yue Xia x Festival Kue Bulan yang pada tahun ini dihadiri lebih dari 8.500 pengunjung.

Di tengah ribuan orang yang datang, cerita mengenai jodoh justru menjadi pintu masuk untuk mengenal filosofi yang lebih luas. Setiap pertemuan dipercaya mempunyai jalannya sendiri, tetapi manusia tetap mempunyai peran untuk menentukan bagaimana perjalanan itu dilanjutkan.

Yue Xia Lao Ren dikenal dalam tradisi masyarakat Tionghoa sebagai sosok yang berkaitan dengan perjodohan. Kisahnya telah dikenal sejak masa Dinasti Tang dan identik dengan benang merah yang secara simbolis mengikat dua insan.

Dari kisah itulah muncul pemaknaan yang terasa relevan hingga sekarang. Takdir mungkin membuka sebuah jalan, tetapi hubungan antarmanusia tetap membutuhkan keberanian untuk bertemu, mengenal, dan menjalaninya bersama.