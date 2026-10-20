Benarkah Angka Kemiskinan Menurun di Era Prabowo–Gibran? Simak!

jpnn.com, JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengeklaim tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana mengatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebanyak 22,93 juta orang.

Hal ini menjadi capaian dalam dua tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.

"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Kurnia di Jakarta, Senin (19/10).

Kurnia menjelaskan menukil data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan 2026 berkurang sebanyak 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Bahkan Kurnia menyebut angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren penurunan.

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Dalam periode 2021-2025, angka kemiskinan turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem berkurang dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.

"Pada periode yang sama, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio Gini membaik dari 0,384 menjadi 0,375," kata dia.