menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Benarkah Duit Rp 900 Miliar PBNU Ditilap? Yuk Simak Jawaban Gus Yahya

Benarkah Duit Rp 900 Miliar PBNU Ditilap? Yuk Simak Jawaban Gus Yahya

Benarkah Duit Rp 900 Miliar PBNU Ditilap? Yuk Simak Jawaban Gus Yahya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak semua pihak untuk tidak percaya terhadap isu-isu liar yang mendeskriditkan dirinya ini. 

Hal ini Gus Yahya katakan setelah sebalumnya Syuriyah PBNU mendesaknya untuk menanggalkan jabatan ketua umum.

"Banyak sekali rumor belakangan ini di PBNU tentang saya, tapi saya tidak akan menanggapi karena hanya rumor," ujar Gus Yahya dikutip Senin (24/11).

Baca Juga:

Bahkan Gus Yahya juga dengan tegas membantah telah menggunakan uang organisasi PBNU sebesar Rp 900 miliar.

"Macam-macam rumor yang keluar, ada yang menyebut saya makan uang organisasi Rp 900 miliar," tegasnya.

Kendati demikian Gus Yahya tidak ambil pusing terkat banyaknya isu yang sengaja mendeskriditkannya tersebut.

Baca Juga:

Bahkan Gus Yahya berjanji tidak akan mengambil langkah apa pun tanpa kejelasan data dan bukti, serta menolak untuk bertindak berdasarkan dugaan atau isu tidak berdasar.

Selain itu Gus Yahya juga mengaku tidak akan mundur dari jabatannya ini. Sebab, jabatan yang dipegangnya merupakan amanah dari para Warga Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak semua pihak untuk tidak percaya terhadap isu-isu liar yang mendeskriditkan dirinya ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI