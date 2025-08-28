menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Benarkah Gaji Thom Haye Nyaris Rp 10 Miliar? Manajemen Persib Bandung Buka Suara

Benarkah Gaji Thom Haye Nyaris Rp 10 Miliar? Manajemen Persib Bandung Buka Suara

Benarkah Gaji Thom Haye Nyaris Rp 10 Miliar? Manajemen Persib Bandung Buka Suara
Thom Haye resmi berseragam Persib Bandung. Foto: PSSI

jpnn.com - Persib Bandung menjawab rumor gaji fantastis yang diterima Thom Haye. Benarkah Rp 7,6 Miliar?

Kabar soal gaji selangit Thom Haye di Persib membuat geger dunia sepak bola tanah air. Gelandang Timnas Indonesia itu disebut mendapatkan bayaran hingga Rp 9 miliar per tahun atau sekitar Rp 750 juta per bulan.

Manajemen Persib Buka Suara Soal Gaji Thom Haye

Jika benar, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan saat Haye masih berseragam Almere City di Eredivisie Belanda. Musim lalu, pemain 30 tahun itu kabarnya hanya mengantongi sekitar Rp 7,6 miliar per musim.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) Adhitia Putra Hermawan akhirnya buka suara. Namun, dia enggan secara gamblang membocorkan nominali gaji yang diterima Haye.

"Aduh kalau mahal itu kan sebenarnya relatif lah ya. Namun, kami tidak mau masuk ke ranah sana,” ujar Adhitia, Kamis (28/8/2025).

Persib Menanti Kontribusi Thom Haye

Menurut Adhitia, fokus utama Persib bukan pada nominal gaji, melainkan kontribusi Thom Haye di lapangan.

“Kami bersyukur bisa bawa Thom Haye karena yakin dia bisa meningkatkan kualitas tim. Kehadirannya memberi dampak positif, fleksibilitas, dan dinamika untuk skuad,” jelasnya.

Kedatangan Thom Haye membuat lini tengah Maung Bandung makin mumpuni. Gelandang 30 tahun itu dinilai cocok dengan skema permainan Pelatih Persib Bojan Hodak.(dkk/jpnn)

Soal rumor gaji tinggi rekrutan anyar Thom Haye, manajemen Persib Bandung berikan jawaban


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad

