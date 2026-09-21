Benarkah Gaya Hidup Sehat Bikin Dompet Ringsek? Ini Fakta Terbaru dari Amar Bank

jpnn.com, JAKARTA - Tren active wellness seperti padel, tenis, maraton, hingga Hyrox kini makin menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban.

Namun, di balik meningkatnya kesadaran terhadap kebugaran fisik, muncul tantangan dalam menjaga kesehatan finansial, terutama di kalangan generasi muda.

Fenomena tersebut terungkap dalam riset media sosial bertajuk “Sehat Fisik vs Sehat Dompet” yang dilakukan Amar Bank terhadap 300 responden di Jabodetabek dan sejumlah kota besar lainnya.

Riset itu memotret perubahan gaya hidup serta pola pengelolaan keuangan Gen Z dan generasi milenial dalam membiayai hobi olahraga.

Hasil riset menunjukkan, sebanyak 51,9 persen responden Gen Z mengaku rela mengurangi anggaran untuk nongkrong dan membeli kopi demi membiayai hobi wellness.

Sementara itu, sebanyak 52 persen responden milenial memilih tetap disiplin terhadap batas anggaran dan menunda hobi apabila belum memiliki dana yang cukup.

Di sisi lain, tingginya minat terhadap aktivitas olahraga juga berpotensi memengaruhi kondisi keuangan. Sebanyak 28,9 persen responden Gen Z mengalokasikan lebih dari 10 persen pendapatan bulanan untuk hobi olahraga.

Bahkan, 10,6 persen di antaranya mengaku bersedia mengalokasikan lebih dari 20 persen pendapatan hingga mengorbankan tabungan.