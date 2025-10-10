Benarkah MBG Buang-buang Duit? Begini Kata Purbaya
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat merupakan upaya untuk memperkuat manfaat pemerataan pembangunan, serta menciptakan stabilitas.
Hal ini Purbaya Yudhi Sadewa katakan karena Program MBG milik Presiden RI Prabowo Subianto dianggap telah menghambur-hamburkan uang negara.
"Ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG semuanya ribut. Pasti ada yang protes. Buang-buang duit buat makan," ujar Purbaya dikutip Jumat (10/10).
Bendahara negara ini menjelaskan, program MBG dan Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari tiga pilar yang dijalankan dalam memacu ekonomi hingga 8 persen.
Sebab dua program ini menyasar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
"Itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis," katanya.
Sekadar informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, perputaran uang akibat pertumbuhan ekonomi di desa setelah pelaksanaan program MBG mencapai Rp 6 miliar dalam kurun waktu 1 tahun.
Prabowo Subianto mengatakan bahwa perputaran uang di desa sebelum pelaksanaan MBG hanya berkisar rata-rata Rp 1 miliar per tahun.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan program MBG dan Sekolah Rakyat merupakan upaya untuk memperkuat manfaat pemerataan pembangunan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wahai Pedagang Online Pemerintah Tetap Kenakan Pajak, Asalkan
- Menteri HAM Minta Menkeu Purbaya Jangan Potong Dana Otsus
- Tegur Para Gubernur yang Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Tito: Banyak Pemborosan
- Ini Daftar Bank Himbara yang Getol Menggunakan Duit Titipan Pemerintah
- Bank Daerah Bakal Dapat Kucuran Duit dari Pemerintah
- Bahas Program Strategis Pemerintah, Sejumlah Menteri Rapat dengan Pimpinan DPR