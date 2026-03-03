menu
Benarkah Persija Jakarta Ubah Lokasi Official Training Borneo FC Secara Mendadak?

Suasana Jakarta International Stadium, venue pertandingan Persija Jakarta vs Borneo FC. Foto: Persija.

jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta akhirnya memberikan penjelasan terkait isu perubahan lokasi official training yang dikaitkan dengan Borneo FC menjelang pertemuan pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.

Klub ibu kota itu memastikan seluruh proses koordinasi telah dilakukan jauh hari sebelum pertandingan di Jakarta International Stadium (JIS) digelar.

Dalam penjelasan resminya, Persija menyebut komunikasi teknis dengan perwakilan Borneo FC sudah berjalan sejak H-5 laga.

Pembahasan meliputi agenda pertandingan hingga detail lokasi latihan resmi.

"Koordinasi teknis sudah dilakukan beberapa hari sebelum pertandingan bersama perwakilan Borneo FC."

"Seluruh agenda, termasuk lokasi official training, dibahas sesuai prosedur yang berlaku," bunyi pernyataan Persija.

Dua hari sebelum pertandingan, dokumen Match Program juga telah dikirimkan sebagai pedoman resmi seluruh aktivitas H-1 dan hari H.

Di dalamnya tercantum secara rinci waktu dan tempat kegiatan masing-masing tim.

Persija Jakarta akhirnya buka suara soal isu perubahan lokasi official training Borneo FC di JIS.

