Benarkah Purbaya Yudhi Diganti Gegara Masalah Ini? Oh

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkena reshuffle kabinet, Senin (14/9). Kursi menteri keuangan sudah beralih kepada Suahasil Nazara.

Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menduga benturan kepentingan politik serta kritik terhadap alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pemicu utama pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi menkeu.

Ibrahim menilai pencopotan tersebut akumulasi bom waktu akibat langkah tegas Purbaya yang konsisten melakukan pembenahan di lingkungan Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, serta Bea Cukai.

Aksi bersih-bersih tersebut diduga menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terganggu.

"Mungkin ini yang menjadi sebab utama kepentingan-kepentingan politik ini yang mempengaruhi Purbaya ini dicopot," kata Ibrahim dalam pesan suara, Senin (14/9).

"Ya, bisa saja ini banyak sekali musuhnya ya, terutama orang-orang dari partai politik, titipan-titipan dari partai politik, ya sangat wajarlah," imbuhnya menekankan.

Selain faktor resistensi politik, Purbaya juga sempat menyuarakan kritik terhadap anggaran program MBG dan Koperasi Merah Putih agar ditekan di bawah Rp 200 triliun demi menjaga defisit anggaran.

Ibrahim menduga niat efisiensi anggaran yang diusulkan Purbaya tersebut menuai gelombang kritik dari jajaran pemerintah pendukung keberlanjutan alokasi dana MBG.