menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Benarkah Umi Pipik Juga Terlibat Dugaan Kasus Penipuan Umrah? Umi Tatu Bilang Begini

Benarkah Umi Pipik Juga Terlibat Dugaan Kasus Penipuan Umrah? Umi Tatu Bilang Begini

Benarkah Umi Pipik Juga Terlibat Dugaan Kasus Penipuan Umrah? Umi Tatu Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Umi Pipik, istri mendiang Uje. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda almarhum Ustaz Jefri Al Buchori, Tatu Mulyana alias Umi Tatu tengah terjerat dugaan kasus penipuan umrah.

Menyusul hal tersebut, dia menegaskan menantunya, Umi Pipik sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Umi Tatu saat ditemui oleh awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, belum lama ini.

Baca Juga:

Umi Tatu juga menekankan Umi Pipik tidak termasuk dalam daftar pihak yang dimintai keterangan oleh polisi.

"Enggak, lah. Dia enggak ada sangkut paut sama apa-apa. Umi (Umi Tatu, red) juga enggak tahu ini," ujar Umi Tatu.

Sebelumnya, Umi Tatu dipanggil penyidik Polres Metro Jakrta Selatan untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan kasus penipuan umrah.

Baca Juga:

Umi Tatu, yang hadir dengan pakaian muslim tertutup, ditemani seorang kerabat hadir sebagai saksi.

Umi Tatu membenarkan kabar dirinya tengah terjerat dugaan kasus penipuan umrah.

Ibunda almarhum Ustaz Jefri Al Buchori, Tatu Mulyana alias Umi Tatu menjawab tudingan apakah Umi Pipik juga terlibat kasus dugaan penipuan umrah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI