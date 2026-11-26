jpnn.com - Rivalitas panjang antara Marc Marquez dan Valentino Rossi kembali menjadi perbincangan setelah pembalap Ducati itu memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Marquez mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima ucapan selamat dari Rossi setelah mengunci gelar kedelapannya di kelas premier.

Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu mengaku tidak pernah menantikan pesan khusus dari legenda MotoGP tersebut.

Marc Marquez Tidak Menantikan Ucapan Rossi

Marquez menegaskan bahwa dirinya tidak menggantungkan kebahagiaan atas keberhasilan meraih gelar juara dunia pada pengakuan orang lain.

Baginya, perhatian dan dukungan lebih berarti apabila datang dari sosok yang benar-benar memiliki peran dalam perjalanan hidupnya.

"Terus terang, saya tidak menunggu ucapan apa pun darinya. Perhatian seperti itu lebih saya harapkan dari orang-orang yang memang memiliki arti dan memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup saya," ucapnya.

Meski hubungan keduanya kerap diwarnai ketegangan, Marquez tetap mengakui besarnya pengaruh Rossi terhadap perjalanan kariernya.

Rivalitas Panjang Tidak Menghapus Rasa Hormat

Perseteruan Marquez dan Rossi mulai memanas pada 2015. Saat itu, Rossi menuding Marquez ikut mengganggu perjuangannya dalam memburu gelar juara dunia ke-10.