Bencana di Sumatra, Ketum Golkar Langsung Buat Perintah, Begini Isinya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan kader partainya untuk turun ke lapangan membantu warga terdampak banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

Perintah Bahlil itu seperti disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham dalam keterangan persnya pada Senin (1/12).

Menurut Idrus, Golkar pada tahap awal telah menyalurkan bantuan Rp 3 miliar yang berasal dari gotong royong kader.

"Ini bukan saatnya memberikan pernyataan saja. Kader Golkar harus hadir secara nyata di tengah masyarakat," kata eks Menteri Sosial itu, Senin.

Idrus melanjutkan Golkar mendukung langkah cepat pemerintah dalam menangani persoalan banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

Dia mengatakan pemerintah sejak Jumat (28/11) kemarin telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules dan satu pesawat A400 dari Jakarta menuju wilayah terdampak.

Idrus mengatakan armada tersebut membawa logistik darurat seperti tenda pengungsian, perahu karet, genset, alat komunikasi, makanan siap saji, hingga obat-obatan.

Terkait kebutuhan energi, Idrus juga menyampaikan bahwa Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM telah meminta perusahaan negara, khususnya Pertamina, memastikan distribusi BBM dan LPG tidak terhambat.