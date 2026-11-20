jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak pemerintah melakukan moratorium (penghentian sementara-red) perubahan tata ruang kawasan hutan.

“Bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 lalu, dampak dari kerusakannya masih dirasakan di kawasan hutan. Banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu,” ungkap Alex di Jakarta, Kamis.

Alex mengutip laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang mencatat sebanyak 26 kejadian banjir dan longsor (8 kali) dari total 47 kejadian bencana yang terjadi selama periode 1-31 Oktober 2026.

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Kejadian bencana ini terjadi di 16 kabupaten/kota, mencakup 102 kecamatan dan 247 desa.

Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat merilis sebanyak 58 kejadian bencana sepanjang Oktober 2026.

Bencana tersebut didominasi bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang/galodo, tanah longsor dan cuaca ekstrem) akibat tingginya intensitas curah hujan.

Sedangkan Pusdalops-PB BPBD Provinsi Sumatera Utara, merilis 68 kejadian bencana melanda 26 kabupaten/kota di Sumatera Utara sepanjang bulan Oktober 2026.

Bencana di bulan ini juga didominasi bencana hidrometeorologi basah (banjir dan tanah longsor), terutama pada pekan ketiga hingga akhir bulan akibat tingginya intensitas curah hujan.