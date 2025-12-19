Benda Diduga Bom di Depan Gereja Bandung: Asep Tak Berani Pegang
jpnn.com - BANDUNG - Warga di kawasan Ruko ITC Baranangsiang, Kosambi, Kota Bandung, digegerkan dengan temuan benda yang diduga bom di depan pintu masuk gereja GKPS, Kota Bandung, Jumat (19/12).
Benda mencurigakan itu ditemukan oleh pekerja di wilayah ruko komersial itu.
Pengelola Ruko ITC Baranangsiang Asep Kamaludin mengatakan laporan temuan benda mencurigakan itu diterima sekitar pukul 08.30 WIB dari pengurus gereja.
“Katanya sudah melaporkan dua kali, atau ke pos,” kata Asep.
Benda yang ditemukan berbentuk kotak, lengkap dengan kabel-kabel.
"Ada kabel-kabelnya. Jadi, saya enggak berani pegang," ujarnya.
Jarak benda tersebut dari area sekitar diperkirakan lebih dari satu meter.
Saat benda ditemukan, tidak ada aktivitas di sekitar gereja.
Warga di sekitar ruko ITC Kosambi digegerkan dengan temuan benda mirip bom di depan Gereja GKPS.
