menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Bendera Merah! Practice MotoGP Austria Dihentikan Untuk Sementara

Bendera Merah! Practice MotoGP Austria Dihentikan Untuk Sementara

Bendera Merah! Practice MotoGP Austria Dihentikan Untuk Sementara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fabio Quartararo. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - SPIELBERG – Practice MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (15/8) malam WIB untuk sementara dihentikan.

Red flag terpaksa dikibarkan dan diberlakukan, yang berarti practice harus dihentikan. Lintasan tidak aman.

Bendera merah dikibarkan setelah kecelakaan Miguel Oliveira.

Baca Juga:

Namun, sebenarnya red flag itu berlaku lantaran pagar atau pembatas udara di Turn 6 bocor setelah kecelakaan yang menimpa Fabio Quartararo.

"Red flag berlaku saat practice masih menyisakan waktu 26 menit 54 detik dari satu jam yang tersedia," bunyi laporan Crash.

Kecelakaan tak hanya menimpa Oliveira dan Quartararo. Sebelumnya, Jorge Martin pun tumbang.

Baca Juga:

Namun, tak ada laporan pembalap yang cedera berat.

Saat practice terhenti, Pedro Acosta berada di puncak, diikuti catatan waktu milik Francesco Bagnaia dan Luca Marini.

Red flag berlaku saat practice MotoGP Austria masih menyisakan waktu 26 menit 54 detik dari satu jam yang tersedia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI