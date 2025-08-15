Bendera Merah! Practice MotoGP Austria Dihentikan Untuk Sementara
jpnn.com - SPIELBERG – Practice MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (15/8) malam WIB untuk sementara dihentikan.
Red flag terpaksa dikibarkan dan diberlakukan, yang berarti practice harus dihentikan. Lintasan tidak aman.
Bendera merah dikibarkan setelah kecelakaan Miguel Oliveira.
Namun, sebenarnya red flag itu berlaku lantaran pagar atau pembatas udara di Turn 6 bocor setelah kecelakaan yang menimpa Fabio Quartararo.
"Red flag berlaku saat practice masih menyisakan waktu 26 menit 54 detik dari satu jam yang tersedia," bunyi laporan Crash.
Kecelakaan tak hanya menimpa Oliveira dan Quartararo. Sebelumnya, Jorge Martin pun tumbang.
Namun, tak ada laporan pembalap yang cedera berat.
Saat practice terhenti, Pedro Acosta berada di puncak, diikuti catatan waktu milik Francesco Bagnaia dan Luca Marini.
Red flag berlaku saat practice MotoGP Austria masih menyisakan waktu 26 menit 54 detik dari satu jam yang tersedia.
