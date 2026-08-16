Bendera Merah Putih Raksasa Terbentang di Perairan Selat Sunda

jpnn.com - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI di Banten dimeriahkan aksi pembentangan bendera Merah Putih berukuran raksasa di perairan Selat Sunda, Kota Cilegon, Banten pada Sabtu (15/8/2026).

Bendera raksasa itu dibentangkan petugas dari Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten bersama komunitas Pulau Merak Besar Squad, menyambut peringatan HUT ke-81 RI.

Komandan Lanal Banten Letkol Laut (P) Wawan Subagyo Mardani menyebut pembentangan bendera berukuran 40 x 25 meter itu menjadi penegasan bahwa laut merupakan urat nadi dan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan NKRI.

"Kegiatan ini mengusung semangat 'Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur'. Merah Putih berkibar di laut sebagai simbol kebangsaan sekaligus komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan maritim kita," kata dia, Sabtu.

Selain pengibaran bendera, semangat kemerdekaan turut diwujudkan melalui langkah nyata pelestarian ekosistem pesisir.

Lanal Banten bersama masyarakat melepasliarkan 25 ekor tukik ke habitat alaminya, serta melakukan transplantasi 500 bibit terumbu karang di kawasan Pulau Merak Besar.

Langkah konservasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Terumbu karang yang terjaga dan biota laut yang berkembang diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata bahari di wilayah tersebut.

Letkol Wawan menegaskan bahwa menjaga kelestarian laut merupakan bagian dari upaya menghidupkan pariwisata yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat pesisir.