Bendera Putih Masih Berkibar di Aceh, Warga Mengaku dalam Kondisi Lapar
jpnn.com, BIREUEN - Bendera putih masih berkibar di Kabupaten Biruen dan Pidie, Aceh.
Warga memasang simbol tersebut di beberapa titik, seperti di pinggir jalan dengan diikatkan ke ranting yang berdiri.
Sukarelawan di Aceh, Lidia mengatakan warga mengaku memasang bendera putih selama dua pekan belakangan ini.
"Ya, ada di Bireun dan Pidie, bendera putih sudah dua pekan berdiri," kata Lidia melalui layanan pesan, Kamis (25/12).
Warga yang memasang bendera putih mengaku dalam kondisi lapar.
Beberapa orang di antaranya bahkan sampai tidak makan selama tiga hari.
Adapun sukarelawan menemui warga pemasang bendera putih di Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang, Bireun, Aceh
"Mereka cuma bilang lapar. Ada yang tiga hari di sini belum dapat makan," ungkap Lidia.
Sukarelawan di Aceh, Lidia mengatakan warga pemasang bendera putih selama dua pekan belakangan ini dalam kondisi lapar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pernyataan DMDI Setelah 22 Hari di Lokasi Bencana Sumatra
- Kemendagri & TP PKK Tembus Daerah Terisolir di Aceh Timur, Percepat Salurkan Bantuan
- Respons Cepat Pertamina Manfaatkan Sumur Gas untuk Listrik Darurat di Aceh Mendapat Apresiasi
- Politikus PAN Sesalkan Penggiringan Opini terkait Video Zulhas Makan di Aceh
- BAZNAS Kutai Timur Salurkan Donasi Rp500 Juta untuk Korban Banjir
- Kemenhut Percepat Pemulihan Area Terdampak Banjir, Jalan hingga Sekolah Dibersihkan