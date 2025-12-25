menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bendera Putih Masih Berkibar di Aceh, Warga Mengaku dalam Kondisi Lapar

Bendera Putih Masih Berkibar di Aceh, Warga Mengaku dalam Kondisi Lapar

Bendera Putih Masih Berkibar di Aceh, Warga Mengaku dalam Kondisi Lapar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bendera putih masih berkibar di Biruen, Aceh, Kamis (25/12). Source for JPNN

jpnn.com, BIREUEN - Bendera putih masih berkibar di Kabupaten Biruen dan Pidie, Aceh.

Warga memasang simbol tersebut di beberapa titik, seperti di pinggir jalan dengan diikatkan ke ranting yang berdiri.

Sukarelawan di Aceh, Lidia mengatakan warga mengaku memasang bendera putih selama dua pekan belakangan ini.

Baca Juga:

"Ya, ada di Bireun dan Pidie, bendera putih sudah dua pekan berdiri," kata Lidia melalui layanan pesan, Kamis (25/12).

Warga yang memasang bendera putih mengaku dalam kondisi lapar.

Beberapa orang di antaranya bahkan sampai tidak makan selama tiga hari.

Baca Juga:

Adapun sukarelawan menemui warga pemasang bendera putih di Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang, Bireun, Aceh

"Mereka cuma bilang lapar. Ada yang tiga hari di sini belum dapat makan," ungkap Lidia.

Sukarelawan di Aceh, Lidia mengatakan warga pemasang bendera putih selama dua pekan belakangan ini dalam kondisi lapar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI