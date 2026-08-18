Benecol Rangkul Komunitas & Food Creator Deklarasikan Merdeka PARPOL
jpnn.com, JAKARTA - Bagi masyarakat Indonesia, perayaan Hari Kemerdekaan tak pernah berhenti pada upacara bendera atau perlombaan semata.
Setelah seluruh rangkaian perayaan selesai, momen kulineran bersama selalu menjadi penutup yang menyatukan kembali banyak orang.
Marketing Kalbe Nutritionals Jonathan Proklamanto menyampaikan semangat inilah yang dibawa oleh Kalbe Nutritionals melalui Benecol lewat gerakan “Merdeka PARPOL (Para Pemuda No Kolesterol)”.
Berlangsung di kawasan bersejarah Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, gerakan ini mengajak anak muda untuk tetap bisa merayakan kemerdekaan dengan menikmati kuliner favorit tanpa rasa khawatir terhadap kolesterol sejak dini.
Selain deklarasi, Merdeka PARPOL dikemas dalam rangkaian aktivitas yang unik mulai dari lomba khas 17 Agustus, hingga perjalanan kuliner menyusuri tempat kuliner legendaris Jakarta menggunakan Heritage Bus.
Jonathan menyebut kemerdekaan itu soal bebas menikmati momen dan melakukan hal-hal yang disukai.
“Begitu juga dengan kulineran. Lewat Merdeka PARPOL, kami ingin mengajak anak muda untuk terus eksplor makanan yang mereka suka tanpa khawatir kolesterol,” ujar Jonathan dalam keterangannya, Selasa (18/8).
Menurut dia, pesan ini kami bawa dengan cara yang menyenangkan dan dekat dengan keseharian anak muda, yaitu melalui keseruan bermain, berkumpul, dan tentunya kulineran bersama.
Bagi masyarakat Indonesia, perayaan Hari Kemerdekaan tak pernah berhenti pada upacara bendera atau perlombaan semata.
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