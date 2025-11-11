Benelli TNT 550 Mengaspal Tahun Depan, Era Baru Sport Naked Bike

jpnn.com, JAKARTA - Benelli menutup 2025 dengan gebrakan besar di panggung EICMA Milan lewat debut TNT 550.

Motor sport naked anyar itu menandai arah baru desain sekaligus ambisi besar pabrikan asal Italia tersebut.

Sekilas pandang, TNT 550 langsung mencuri perhatian. Lekukan bodinya tegas dan berotot, seolah memancarkan karakter agresif khas streetfighter modern.

Sorotan utama tentu pada lampu depan berbentuk huruf “T”, yang bukan sekadar pemanis, tetapi menjadi simbol identitas baru keluarga Benelli pada masa depan.

Namun, pesona TNT 550 tak berhenti di tampilan. Di balik bodinya yang kekar, tertanam mesin dua silinder 554 cc yang sanggup menghasilkan tenaga 56 hp dan torsi 54 Nm.

Kombinasi itu menjanjikan performa bertenaga sekaligus responsif di berbagai kondisi jalan—baik di perkotaan maupun jalur touring panjang.

Tak hanya mengandalkan tenaga, teknologi juga menjadi senjata Benelli.

TNT 550 dilengkapi dua mode berkendara, traction control (TCS) yang bisa dinonaktifkan, serta sistem ABS untuk memastikan keselamatan optimal.